Kawiarnia literacka

„W blasku ranka, w nocy cieniach, ktoś się rodzi dla cierpienia”. Ile to razy otwieraliśmy oczy, daleko od pagórków leśnych i od łąk zielonych, pod ołowianym niebem, i miętosząc słowa obraźliwe w ustach, zaraz sprawdzaliśmy pospiesznie, w radiu lub internecie, co takiego w tym kraju spierdolili w nocy, co uchwalili i jak nas oszukali. O Matko Boska, Polska... rozpacz i cierpienie! Niech mi ktoś powie, kto już zdał maturę, jaki jest sens cierpienia narodu polskiego? W czasach spokoju i pokoju Polska cierpi, a my wraz z nią; od rana do wieczora, świątek, piątek i niedziela, trwa wielkie polskie pomnażanie cierpienia.

Polska ma cierpienie we krwi, czyste, prawe i szlachetne, i gdy tak sobie przez stulecia cierpi, ten Chrystus narodów, my cierpimy za nią, ku chwale i w rozpaczy, prawacy i lewacy, skacząc sobie do oczu. Wykopujemy z ziemi nasze trupy, otwieramy trumny, zwołujemy duchy, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?