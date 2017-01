Znamy nominowanych do Oscarów 2017! Kto ma największe szanse na statuetki?

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła właśnie listę nominowanych do Oscarów, najważniejszych nagród filmowych. Prezentacja też miała swoją uroczystą oprawę – konferencja odbyła się w kinie Samuel Goldwyn Theatre w Beverly Hills przed niewielką grupą przedstawicieli różnych mediów. Po raz pierwszy w historii transmitowano ją online, co jest i znakiem czasu, i ukłonem w stronę fanów kinematografii.

Sporo nominacji otrzymał rzecz jasna „La La Land” (reż. Damien Chazelle), zdobywca siedmiu Złotych Globów (co jest bez precedensu). Na Oscary ma aż 14 szans. Janusz Wróblewski pisał w POLITYCE o Ryanie Goslingu, odtwórcy jednej z głównych ról: „Obserwując fenomen aktorstwa 36-letniego Ryana Goslinga, który za rolę jazzowego pianisty w »La La Land« dostał Złoty Glob i prawdopodobnie zdobędzie Oscara, trudno oprzeć się wrażeniu, że to idol niemal idealny”.

Duże szanse na statuetki ma też „Nowy początek” (reż. Denis Villeneuve), będący ekranizacją opowiadania Teda Chianga, opisującego przybycie na Ziemię statków Obcych. Pisaliśmy w POLITYCE, że to jeden z najlepszych filmów w historii gatunku. I jeden z piękniejszych w ostatnim czasie.

Ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się już 26 lutego Dolby Theatre w Los Angeles. Tym razem w roli prowadzącego wystąpi Jimmy Kimmel, dobrze znany amerykańskiej telewizji.

Oto lista nominowanych do Oscarów 2017

FILM

„Nowy początek”

„Przełęcz ocalonych”

„Ukryte działania”

„Lion. Droga do domu”

„Moonlight”

„Fences”

„Aż do piekła”

„La La Land”

„Manchester by the Sea”

REŻYSER

Denis Villeneuve („Nowy początek”)

Mel Gibson („Przełęcz ocalonych”)

Damien Chazelle („La La Land”)

Kenneth Lonergan („Manchester by the Sea”)

Barry Jenkins („Moonlight”)

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Casey Affleck („Manchester by the Sea”)

Andrew Garfield („Przełęcz ocalonych”)

Ryan Gosling („La La Land”)

Viggo Mortensen („Captain Fantastic”)

Denzel Washington („Fences”)

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Isabelle Huppert („Elle”)

Ruth Negga („Loving”)

Natalie Portman („Jackie”)

Emma Stone („La La Land”)

Meryl Streep („Florence Foster Jenkins”)



AKTOR DRUGOPLANOWY

Mahershala Ali („Moonlight”)

Jeff Bridges („Aż do piekła”)

Lucas Hedges („Manchester by the Sea”)

Dev Patel („Lion. Droga do domu”)

Michael Shannon („Zwierzęta nocy”)

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Viola Davis („Fences”)

Naomie Harris („Moonlight”)

Nicole Kidman („Lion. Droga do domu”)

Octavia Spencer („Ukryte działania”)

Michelle Williams („Manchester by the Sea”)

SCENARIUSZ ORYGINALNY

„Aż do piekła”

„La La Land”

„Lobster”

„Manchester by the Sea”

„20th Century Women”

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

„Nowy początek”

„Fences”

„Hidden Figures”

„Lion. Droga do domu”

„Moonlight”

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

„Tanna”

„Land of Mine”

„Toni Erdmann”

„Klient”

„Mężczyzna imieniem Ove”



FILM ANIMOWANY

„Kubo i dwie struny”

„Nazywam się Cukinia”

„Vaiana: Skarb oceanu”

„Czerwony żółw”

„Zwierzogród”



FILM DOKUMENTALNY

„Fuocoammare. Ogień na morzu”

„I Am Not Your Negro”

„Życie animowane”

„O.J.: Made in America”

„13th”



ZDJĘCIA

„Nowy początek”

„La La Land”

„Lion. Droga do domu”

„Moonlight”

„Milczenie”

MONTAŻ

„Nowy początek”

„Przełęcz ocalonych”

„Aż do piekła”

„La La Land”

„Moonlight”

EFEKTY SPECJALNE

„Deepwater Horizon”

„Doktor Strange”

„Księga dżungli”

„Kubo i dwie struny”

„Łotr 1. Gwiezdne Wojny. Historie”



MUZYKA

„Jackie”

„La La Land”

„Lion. Droga do domu”

„Moonlight”

„Pasażerowie”

PIOSENKA

„Audition (The Fools Who Dream)” z „La La Land”

„Can’t Stop the Feeling” z filmu „Trolle”

„City of Stars” z filmu „La La Land”

„The Empty Chair” z filmu „Jim”

„How Far I’ll Go” z filmu „Vaiana: Skarb oceanu”

MONTAŻ DŹWIĘKU

„Nowy początek”

„Żywioł. Deepwater Horizon”

„Przełęcz ocalonych”

„Łotr 1. Gwiezdne wojny. Historie”

„Sully”

DŹWIĘK

„Nowy początek”

„Przełęcz ocalonych”

„La La Land”

„Łotr 1. Gwiezdne wojny. Historie”

„13 godzin: Tajna misja w Bengazi”

SCENOGRAFIA

„Nowy początek”

„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”

„Ave, Cezar!”

„La La Land”

„Pasażerowie”



KOSTIUMY

„Sprzymierzeni”

„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”

„Boska Florence”

„Jackie”

„La La Land”

CHARAKTERYZACJA

„En man som heter Ove”

„Star Trek: W nieznane”

„Legion samobójców”



KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

„Extremis”

„4.1 Miles”

„Joe’s Violin”

„Watani: My Homeland”

„The White Helmets”

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

„Ennemis intérieurs”

„La Femme et le TGV”

„Silent Night”

„Chór”

„Timecode”

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

„Blind Vaysha”

„Borrowed Time”

„Pear Cider and Cigarettes”

„Pearl”

„Piper”