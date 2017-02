Kawiarnia literacka

Do podjęcia tego tematu zachęcił mnie konflikt wokół kształtu Muzeum II Wojny Światowej oraz fakt, że nie wszystkich jeszcze historyków przekonały argumenty o pozytywnym wpływie wojny na młodzież.

Oczywiście można wciąż tracić czas na próby przekonywania drugiej strony. Argumentować, że my, Polacy, w kraju i za granicą, jesteśmy znani z tego, że ciągle na wszystko narzekamy, a już najbardziej na prezydenta, na rząd, na panią premier. I dlatego narzekamy też na wojny. To logiczne. Ale na szczęście, jak przyjdzie co do czego, to jesteśmy zadowoleni. Wiele razy dawaliśmy temu wyraz.

Przecież nie wszystkie ludzkie potrzeby są uświadomione. Z tym zgodzą się nawet przeciwnicy wojny. I temu powinno służyć Muzeum II Wojny Światowej – żeby uświadamiać i rozbudzać zepchnięte często do głębokiej podświadomości potrzeby wojenne. No, ale po co wciąż argumentować, skoro wiadomo, że żaden argument jeszcze nikogo nie przekonał, a zwłaszcza przeciwników polityki historycznej?