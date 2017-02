• Janusz Gajos wypowiedział się na tak zwany temat bieżący: „Kto to taki »prawdziwy Polak«? Taki, co bije w pysk »nie-Polaka« w imię jakiejś faszyzującej ideologii?”. Janusz, podpowiadam: prawdziwy Polak to taki, który zamiast bić się z myślami, woli bić się z innymi.

• Kamil Durczok znowu wszedł w konflikt z prawem. A dokładnie wjechał. Dziennikarz stracił prawo jazdy w okolicach Częstochowy. Jaki z tego morał? Że cuda dalej się w Częstochowie zdarzają, tylko zależą od radiowozu.

• Dobra wiadomość dla fanów Anny Powierzy. Aktorka znana właściwie tylko jako Czesia z „Klanu” schudła 30 kg. Gratuluję. Niejedyny to dowód, że w TVP zaczyna brakować pieniędzy.

• „SE” opublikował zdjęcia chorego Wojciecha Młynarskiego. Niedawno Andrzej Duda mówił do redakcji: „Macie przed sobą świetlaną przyszłość”.