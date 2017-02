Komiksy lutego 2017

Tematyka wojenna i powstańcza w polskim komiksie przez lata zdominowana była przez dwa nurty. Pierwszy to szeroko pojęta fantastyka i fantazja o działaniach w kanałach i na barykadach. Drugi moglibyśmy nazwać czytankami patriotyczno-dydaktycznymi. Konwencja sensacyjna, która wydawałaby się w tym wypadku oczywista, nie doczekała się sprawnej realizacji. Aż do teraz, bo „Bradl” (Egmont/Muzeum Powstania Warszawskiego, 5/6) to zaskakująco dobrze napisany, narysowany, a przede wszystkim przemyślany komiks. Autorom udało się znaleźć balans między prezentacją historycznych realiów a świetną intrygą. Scenarzysta Tobiasz Piątkowski prezentując losy prawdziwej postaci, Kazimierza Leskiego, wciąga nas w opowieść od pierwszego do ostatniego kadru, dbając o każdy dialog i drugoplanowe sceny, narysowane przez Marka Oleksickiego realistycznie, ale lekko. Komiksowy „Kloss” to przy „Bradlu” nudziarstwo.

Ocena: 5/6