W czasie, który spędzamy w social mediach, można by przeczytać 200 książek

200 książek rocznie – podaje magazyn internetowy Quartz piórem publicysty Charlesa Chu. Jakiś czas temu Chu natrafił na wypowiedź ekonomisty Warrena Buffetta, który radził: „Czytaj 500 stron każdego dnia. Tak rozwija się wiedza. Rośnie jak odsetki”.

Publicysta czuł, że w jego życiu coś się nie zgadza. Zdobył wykształcenie, niezłą pracę, ale czegoś brakowało, a z ludźmi wokół nie było mu jakoś po drodze. Wziął więc sobie do serca słowa Buffetta i zaczął namiętnie czytać. Co prawda nie aż 500 stron dziennie, ale i tak sporo – przez dwa lata przeczytał od deski do deski 400 książek. „Decyzja, żeby regularnie czytać, była jedną z najważniejszych, jakie podjąłem w życiu” – notuje.

Pod wpływem lektury Chu zaczął więcej podróżować, zrezygnował z pracy, która nie w pełni go jednak zadowalała. No i zanurzył się w opowieściach, co samo w sobie jest przecież i rozwijające, i pasjonujące.

Publicysta przekonuje, że przeczytanie kilkudziesięciu czy kilkuset książek rocznie to żaden wyczyn – i każdy może podjąć to wyzwanie (nie traktując tego zresztą jak wyzwania – bo nie o liczbę przeczytanych stron chodzi, ale o sam fakt czytania). Wystarczy wykonać krok po kroku następujące czynności:

1. Nie kończ, zanim zacząłeś.

Inaczej mówiąc: nie poddawaj się. 500 stron pobudza wyobraźnię i zniechęca. „To niewykonalne!” – ktoś powie. I zacznie szukać wymówek w rodzaju: jestem zbyt zajęty, mam za mało wolnego czasu, książki są nie dla mnie.

Zasada to może niełatwa, bo zakłada, że wystarczy coś sobie postanowić. Ale w gruncie rzeczy tak się zaczyna wdrażanie każdej zmiany – od woli, gotowości. Buffett dodawał: „Każdy może przeczytać 500 stron dziennie, ale nie każdy to zrobi”. Bo nie każdemu się zachce, mimo że jest to w granicach naszych możliwości: poznawczych, intelektualnych, a nawet czasowych.

2. Wykonaj prostą arytmetykę!

Na początek Chu proponuje prostą gimnastykę umysłową. Amerykanie – a Polacy pod tym względem niewiele się od Amerykanów różnią – czyta średnio od 200 do 400 słów na minutę. Książki składają się przeciętnie z 50 tys. słów. 200 książek pomnożone przez 50 tys. słów daje tych słów 10 milionów.

Przeczytanie 10 mln słów wymaga zaś 25 tys. minut – czyli 417 godzin. Niby sporo, ale nie do końca, bo…