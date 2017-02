Auschwitz według Zofii Posmysz

Kojarzy się ją przede wszystkim z „Pasażerką” sfilmowaną przez Munka. Na podstawie filmu powstała słynna opera Mieczysława Weinberga, do której Jurij Łukin i Aleksandr Miedwiediew napisali libretto. Opera od kilku lat nieprzerwanie jest wystawiana na całym świecie, doczekała się też realizacji teatralnych. Tymczasem rację ma Michał Wójcik, autor wywiadu „Królestwo za mgłą”, że to właśnie zapomniane „Wakacje nad Adriatykiem” z 1970 r. są najważniejszym literackim dokonaniem Zofii Posmysz, pokazują Auschwitz w zupełnie inny sposób niż choćby Borowski, Kertész czy Primo Levi.

Obóz to baśniowa kraina wyjęta z niemieckich mitów – kraina Nibelungów, Królestwo Rycerzy Trupiej Czaszki, w której więźniarki były karłami, a na koniach w czarnych pelerynach jeździły Rycerki. Wokół roztaczała się mgła. Tak obóz zobaczyła przyjaciółka Zofii Posmysz, która w powieści występuje jako Ptaszka. Ale wyjątkowość literacka „Wakacji” polega też na tym, że to jest pozbawiony złudzeń obraz obozu jako systemu wzajemnych usług, zależności, gry i manipulacji międzyludzkiej. Kto się tego nauczy – przetrwa. Wielkim tematem Posmysz jest manipulacja, ale i cielesność we wszystkich wymiarach.

To jest powieść odważna. Inna jest Posmysz w rozmowie: ostrożna, nie wszystko chce komentować, czasem mamy wrażenie, że dostajemy uporządkowaną wizję przeszłości, której już nic nie powinno naruszyć.