59. ceremonia Grammy za nami. Triumf Adele, nagroda dla Krzysztofa Pendereckiego

Nagrody Grammy uważa się za „muzyczne Oscary”. W tym roku w Los Angeles triumfowała brytyjska piosenkarka Adele, która otrzymała aż pięć statuetek. Jej utwór „Hello” zdobył tytuł najlepszej piosenki i nagrania roku. Adele zwyciężyła też w kategorii najlepszy występ solowy w muzyce pop, zaś jej płytę „25” uznano za najlepszy album popowy.

Odbierając nagrodę za najlepszy album, Adele stwierdziła, że „prawdopodobnie nie będzie mogła jej przyjąć”, a jej koleżanka Beyoncé zasługuje na nie bardziej. Wspomniana artystka, która miała najwięcej nominacji, ostatecznie zdobyła nagrody w dwóch kategoriach: za najlepszy teledysk („Formation”) oraz za najlepszy album – współczesna muzyka urban („Lemonade”).

Podczas tegorocznej ceremonii uczczono pamięć zmarłego w grudniu brytyjskiego piosenkarza George’a Michaela. Adele wykonała jego utwór „Fastlove”. Oddano również hołd zmarłemu w zeszłym roku brytyjskiemu piosenkarzowi Davidowi Bowiemu. Ostatni album artysty „Blackstar” został uznany za najlepszy album alternatywny, a także za najlepiej nagraną płytę, zaś za najlepszą piosenkę rockową uznano utwór z krążka o tym samym tytule.

Najlepszym nowym artystą okazał się Chance the Rapper. Zdobywając nagrodę za krążek „Coloring Book” w kategorii najlepsza płyta rap, pokonał takich artystów Drake czy Kanye West.

Grammy dla Pendereckiego

Krzysztof Penderecki został nagrodzony w kategorii „Muzyka chóralna” za album „Penderecki Conducts Penderecki”. To nie pierwsze wyróżnienie dla tego kompozytora – Penderecki otrzymał już statuetkę w 1988 r. za II Koncert wiolonczelowy, a w 1999 r. za najlepszy utwór współczesny – II Koncert skrzypcowy (również jako jego wykonawca, dyrygent). W 2001 r. Pendereckiego uhonorowano Grammy za „Credo”, a w 2013 r. za płytę z jego dziełami orkiestrowymi.

Krzysztof Penderecki jest kompozytorem obsypanym wieloma nagrodami. W 2013 r. otrzymał również od POLITYKI tytuł Kreatora Kultury za wybitne i nowatorskie kompozycje, dzięki którym polska muzyka zdobyła międzynarodową sławę, ale także za wieloletnią działalność pedagogiczną.

Wśród tegorocznych nominowanych do nagród Grammy znalazł się również polski śpiewak Mariusz Kwiecień.

Grammy w 82 kategoriach

W tym roku również nie zabrakło kontrowersji i oskarżeń o to, że nagrody Grammy są „zbyt białe”. Z tego powodu kilku wykonawców, m.in. Frank Ocean i Kanye West, nie wzięło udziału w ceremonii.

Nagrody Grammy są przyznawane przez amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki w 82 kategoriach.

Oto zwycięzcy i nominowani:

PŁYTA ROKU

„25”, Adele

„Lemonade”, Beyoncé

„Purpose”, Justin Bieber

„Views”, Drake

„A Sailor's Guide To Earth”, Sturgill Simpson

NAGRANIE ROKU

„Hello”, Adele

„Formation”, Beyoncé

„7 Years”, Lukas Graham

„Work”, Rihanna Featuring Drake

„Stressed Out”, Twenty One Pilots

PIOSENKA ROKU

„Formation”, Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles i Michael L. Williams II

„Hello”, Adele Adkins i Greg Kurstin

„I Took A Pill In Ibiza”, Mike Posner

„Love Yourself”, Justin Bieber, Benjamin Levin i Ed Sheeran

„7 Years”, Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard i Morten Ristorp

NAJLEPSZY NOWY ARTYSTA

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance The Rapper

Maren Morri

Anderson .Paak

NAJLEPSZY ALBUM WSPÓŁCZESNY URBAN

„Lemonade”, Beyoncé

„Ology”, Gallant

„We Are King”, King

„Malibu”, Anderson .Paak

„Anti”, Rihanna

NAJLEPSZY WYSTĘP POP W DUECIE/GRUPOWY

„Closer”, The Chainsmokers featuring Halsey

„7 Years”, Lukas Graham

„Work”, Rihanna featuring Drake

„Cheap Thrills”, Sia featuring Sean Paul

„Stressed Out”, Twenty One Pilots

NAJLEPSZA PIOSENKA ROCKOWA

„Blackstar”, David Bowie

„Burn the Witch”, Radiohead

„Hardwired”, James Hetfield i Lars Ulrich (Metallica)

„Heathens”, Tyler Joseph, (Twenty One Pilots)

„My Name Is Human”, Rich Meyer, Ryan Meyer i Johnny Stevens

NAJLEPSZY ALBUM RAP

„Coloring Book”, Chance The Rapper

„And the Anonymous Nobody”, De La Soul

„Major Key”, DJ Khaled

„Views”, Drake

„Blank Face LP”, ScHoolboy Q

„The Life of Pablo”, Kanye West

NAJLEPSZE SOLOWE WYKONANIE COUNTRY

„Love Can Go To Hell”, Brandy Clark

„Vice”, Miranda Lambert

„My Church”, Maren Morris

„Church Bells”, Carrie Underwood

„Blue Ain't Your Color”, Keith Urban