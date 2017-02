• Ruszyła kolejna edycja słynnego programu „Idol”. Widowisko wróciło po 12 latach przerwy w odświeżonej formule. Trzymam kciuki. Pamiętajmy, że „Idol” zmienił nasz świat. Dał nam Monikę Brodkę, Anię Dąbrowską czy urzędnika Jakuba R. Chwilowo aresztowanego.

• To dopiero niespodzianka. Znany rajdowiec Krzysztof Hołowczyc wystąpił w reklamie produktu dla dzieci. Tym razem są to klocki do układania dla dziewczynek i chłopców firmy Breck. Gratulujemy. W wizerunku wiecznego chłopca czasem dobrze nie mieć hamulców.

• Trwa saga finansowa Dody i Emila Haidara. Nakazem sądu wokalistka powinna oddać partnerowi pierścionek zaręczynowy o wartości 250 tys. zł. On twierdzi, że wartość to tylko 192 tys. Jak widać, skutki polityki Morawieckiego dotarły już nawet do szołbiznesu.

• O tym, że Grażyna Szapołowska nagrała płytę z Włodzimierzem Kiniorskim, wiedzieli nieliczni.