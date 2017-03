Kawiarnia literacka

Minus czternaście i smog, stojąc na ulicy, można bez żadnej osłony patrzeć w słońce. Chwilę później pojawia się skrawek smogowej tęczy, znak przymierza, ale strach pomyśleć, z kim tym razem. Świat się autoparodiuje, prezydenci tego świata dzielą się na błaznów i psychopatów, płynnie przechodząc z jednych w drugich. Ministrowie nieco bliżsi nam zdają się już zupełnie papierowi, wypompowano z nich krew i myśli, co zamiast wzbudzić żal, chęć pomocy, wywołało zazdrość. Osobliwie wśród liderów opozycji. Niektórzy udali się dokonać tej dziwacznej operacji do ciepłych krajów, pozostali postanowili załatwić sprawę na miejscu.

Słowem – najchętniej by się człowiek zaskorupił, nie rozglądał, przykrył kocem po czubek głowy, sam czubek zdaje się wystarczający, by brać udział w życiu społecznym. Przyjaciele, zauważyłem, wyszukują sobie coraz dziwaczniejsze hobby, sięgają po sprawdzoną metodę „na hopla”, by nie widzieć, nie brać udziału, nie ocierać się.