Kto zdobędzie w tym roku Oscara? Oto typy amerykańskiej telewizji

Głosowanie członków Amerykańskiej Akademii Filmowej zakończyło się już 21 lutego. Niewielkie grono osób zawodowo związanych z filmem zna już tegoroczne werdykty, my zaś – fani kina – jeszcze przez kilkanaście godzin możemy się ich jedynie domyślać.

Zdaniem krytyków większość statuetek zgarnie nominowany w aż 14 kategoriach film „La La Land”. Jest jednak szansa na to, że w tym roku Oscary nie będą tak białe jak zazwyczaj. A przynajmniej bardziej różnorodny podział statuetek (w najważniejszych kategoriach) zapowiada dwoje dziennikarzy CNN: Brian Lowry i Lisa Respers France. Oto ich wskazania:

Kategoria: Najlepszy film:

„Arrival” („Nowy początek”)

„Fences”

„Hacksaw Ridge” („Przełęcz ocalonych”)

„Hell or High Water” („Aż do piekła”)

„Hidden Figures” („Ukryte działania”)

„La La Land”

„Lion” („Lion. Droga do domu”)

„Manchester by the Sea”

„Moonlight”

Hollywood ma długą tradycję nagradzania filmów, które są show-biznesowymi bajkami o młodych i utalentowanych, którzy po przejściu długiej drogi spełniają w końcu marzenia o karierze. Prawdopodobieństwo, że tym razem wyróżnienie za najlepszy film zdobędzie oparty na podobnej opowieści musical Damiena Chazelle’a, jest wysoce prawdopodobne. I to mimo że Emma Stone i Ryan Gosling wyskakiwali przez ostatnie tygodnie z każdej amerykańskiej lodówki.

Materiały prasowe „La La Land”

Kategoria: Aktor pierwszoplanowy

Casey Affleck za rolę w „Manchester by the Sea”

Andrew Garfield za rolę w „Hacksaw Ridge” („Przełęcz ocalonych”)

Ryan Gosling za rolę w „La La Land”

Viggo Mortensen za rolę w „Captain Fantastic”

Denzel Washington za rolę w „Fences”

To jedna z kategorii, w których trudno przewidzieć werdykt Akademii. Jeszcze niedawno wydawało się, że statuetkę otrzyma Casey Affleck, ale może mu ją odebrać niewyjaśniona do dziś sprawa o molestowanie seksualne, którego aktor miał się dopuścić wobec producentki i operatorki filmu „Jestem, jaki jestem”, w którym wystąpił w 2010 r. Szanse wzrosły dla Danzela Washingtona, który zagrał główną rolę i wyreżyserował (co jest dodatkowym atutem) „Fences”. Jego wybór byłby postrzegany jako bardziej „politycznie poprawny”.

mat. pr. „Fences”

Kategoria: Aktor drugoplanowy

Jeff Bridges za rolę w „Hell or High Water” („Aż do piekła”)

Mahershala Ali za rolę w „Moonlight”

Lucas Hedges za rolę w „Manchester by the Sea"

Dev Patel za rolę w „Lion” („Lion. Droga do domu”)

Michael Shannon za rolę w „Nocturnal Animals” („Zwierzęta nocy”)

Nagrodzenie tylko jednego aktora w „Moonlight” to nie lada wyczyn, ale Mahershala Ali ma w tym roku za sobą nie tylko doskonały występ w filmie Barry’ego Jenkinsa, ale też świetną i również drugoplanową rolę w „Hidden Figures” („Ukryte działania”). Dlatego to nasz faworyt do wygranej.

Solopan/Materiały prasowe „Moonlight”

Kategoria: Aktorka pierwszoplanowa



Isabelle Huppert za rolę w „Elle”

Ruth Negga za rolę w „Loving”

Natalie Portman za rolę w „Jackie”

Emma Stone za rolę w „La La Land”

Meryl Streep za rolę w „Florence Foster Jenkins”

Nie ma podczas tegorocznej gali Oscarów nic bardziej pewnego jak nagroda dla Emmy Stone. I to mimo obecności silnych rywalek, z których najbardziej mogłaby jej zagrozić nie Meryl Streep, a francuska aktorka Isabelle Huppert za rolę w „Elle” – nowym i kontrowersyjnym filmie Paula Verhoevena.