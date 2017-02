Oscary 2017 rozdane. „Moonlight” najlepszym filmem roku!

89. ceremonia rozdania Oscarów, uznawanych za najważniejsze nagrody filmowe, przeszła już do historii. Tradycyjnie odbyła się w Dolby Theatre w Los Angeles. Oscarowy wieczór otworzył Justin Timberlake, w międzyczasie wybrzmiały też inne nominowane piosenki (niżej pełna lista zwycięzców).

Najważniejszą nagrodę wieczoru – statuetkę za najlepszy film – otrzymał dramat „Moonlight” w reżyserii Barry’ego Jenkinsa. Zresztą o mały włos nie doszło do nieporozumienia. Wręczający Oscara Warren Beatty i Fay Dunaway odczytali niewłaściwy werdykt, a twórcy musicalu „La La Land” zdążyli triumfalnie wybiec na scenę. Tymczasem właściwymi zwycięzcami byli autorzy filmu „Moonlight”, opowieści o inicjacji i homoseksualizmie w środowisku czarnoskórych hiphopowców.

Musical „La La Land” miał najwięcej szans na Oscary – 14 nominacji to rekord należący przedtem do „Titanica” czy melodramatu „Wszystko o Ewie”. Niemal od początku było jednak jasne, że nominacje nie przełożą się na liczbę nagród. Twórcy filmu długo czekali na pierwszą statuetkę – otrzymali ją dopiero za scenografię. Później do worka mogli dorzucić jeszcze kolejne: za muzykę, piosenkę, scenografię, zdjęcia, wreszcie za kobiecą rolę pierwszoplanową. Damien Chazelle, reżyser filmu, otrzymał zaś Oscara za reżyserię. Ma 32 lata, jest więc najmłodszym zwycięzcą w tej kategorii w historii Oscarów.

Wielu ważnych statuetek musical „La La Land” jednak nie otrzymał. Spodziewano się, że dostanie je także za kostiumy i dźwięk. Nie wspominając o scenariuszu. – Najsmutniejsze dwa filmy z nagrodą za scenariusz! – komentował w studiu Canal+ Janusz Wróblewski, krytyk filmowy POLITYKI. Nagrodę za scenariusz oryginalny otrzymał Kenneth Lonergan za „Manchester by the Sea”, za scenariusz adaptowany – Barry Jenkins za „Moonlight”.

Oscara w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny przyznano z kolei filmowi „Klient” w reżyserii Asghara Farhadiego. Reżyser nie dotarł na galę, odczytano jednak jego (wymowne) oświadczenie: „Przykro mi, że nie mogę być z wami. Moja nieobecność wynika z szacunku dla tych, którym zabrania się przyjazdu do USA [w związku z dekretem Trumpa]. Dzielenie świata na »nas« i »naszych wrogów« nie znajduje usprawiedliwienia i prowadzi do wojny”.

Statuetkę za pełnometrażowy film dokumentalny odebrali zaś – co jest precedensem – twórcy produkcji telewizyjnej „O.J.: Made in America”. – To film dla wszystkich ofiar przemocy ze strony policji, ofiar przemocy na tle rasowym, ofiar niesprawiedliwości. Przyjmuję tę nagrodę w ich imieniu – komentował Ezra Edelman, reżyser filmu.

Sporo niepewności budziły też nagrody za drugi plan – ze względu na mocną rywalizację. Pierwszą (i symboliczną) statuetkę odebrał tego wieczoru Mahershala Ali za rolę w filmie „Moonlight”: – Dziękuję moim nauczycielom, którzy wpajali mi, że muszę myśleć przede wszystkim o roli, służyć historii i swoim bohaterom. Równie emocjonalnie dziękowała za nagrodę Viola Davis, zwyciężczyni w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa: – Jest jedno miejsce, które gromadzi ludzi o największym potencjale. Tym miejscem jest cmentarz. Ludzie mnie pytają, jakie historie chcę opowiedzieć. Odpowiadam: wykopcie ciała tych, którzy nie mogli doznać spełnienia, pozwólcie opowiedzieć ich historie. Aktorstwo to jedyny zawód, który wskrzesza. Rzewne przemówienie Davis jest w mediach najszerzej komentowane.

Oscary mocno polityczne

Przed galą dużo mówiło się o tym, że o rozstrzygnięciach mogą zadecydować względy nie artystyczne, ale polityczne. Akademia, posądzana od lat o sprzyjanie jednemu kolorowi skóry, zmieniła zasady selekcji i poszerzyła grono uprawnionych do głosowania. Poszczególne werdykty według komentatorów zdają się potwierdzać, że Oscary próbują się rehabilitować.

W roli gospodarza ceremonii wystąpił Jimmy Kimmel, dobrze znany amerykańskiej telewizji. Kimmel był dowcipny (albo starał się być), celując przede wszystkim w prezydenta Donalda Trumpa (który zarzekał się zresztą publicznie, że gali Oscarów nie obejrzy).

Kimmel nawiązywał do klimatu politycznego w USA, podziałów, które trawią Amerykanów. – Chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi – w zeszłym roku wydawało się, że Oscary były rasistowskie – puentował. Odnosił się też do afery medialnej w USA (Donald Trump wykluczył niektóre media z udziału w briefiengach w Białym Domu). Gospodarz prowokował go poza tym na Twitterze. „Śpisz?” – pytał. Dodając: „Meryl [Streep] pozdrawia”. Prezydent (jak dotąd) nie zareagował.

Wątki polityczne wracały w kolejnych wypowiedziach Kimmela. Zwycięzcy Oscarów podkreślali zaś wielokrotnie w swoich przemówieniach, że kinematografia powinna łączyć, a nie dzielić.

Zdobywcy tegorocznych Oscarów

FILM: „Moonlight”

Pozostałe nominacje: „La La Land”, „Nowy początek”, „Przełęcz ocalonych”, „Ukryte działania”, „Lion. Droga do domu”, „Fences”, „Aż do piekła”, „Manchester by the Sea”

REŻYSER: Damien Chazelle („La La Land”)

Pozostali nominowani: Denis Villeneuve („Nowy początek”), Mel Gibson („Przełęcz ocalonych”), Kenneth Lonergan („Manchester by the Sea”), Barry Jenkins („Moonlight”)

AKTOR PIERWSZOPLANOWY: Casey Affleck („Manchester by the Sea”)

Pozostali nominowani: Andrew Garfield („Przełęcz ocalonych”), Ryan Gosling („La La Land”), Viggo Mortensen („Captain Fantastic”),

Denzel Washington („Fences”)

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA: Emma Stone („La La Land”)

Pozostałe nominowane: Isabelle Huppert („Elle”), Ruth Negga („Loving”), Natalie Portman („Jackie”), Meryl Streep („Florence Foster Jenkins”)



AKTOR DRUGOPLANOWY: Mahershala Ali („Moonlight”)

Pozostali nominowani: Jeff Bridges („Aż do piekła”), Lucas Hedges („Manchester by the Sea”), Dev Patel („Lion. Droga do domu”), Michael Shannon („Zwierzęta nocy”)

AKTORKA DRUGOPLANOWA: Viola Davis („Fences”)

Pozostałe nominowane: Naomie Harris („Moonlight”), Nicole Kidman („Lion. Droga do domu”), Octavia Spencer („Ukryte działania”), Michelle Williams („Manchester by the Sea”)

SCENARIUSZ ORYGINALNY: „Manchester by the Sea”

Pozostałe nominacje: „Aż do piekła”, „La La Land”, „Lobster”, „20th Century Women”

SCENARIUSZ ADAPTOWANY: „Moonlight”

Pozostałe nominacje: „Nowy początek”, „Fences”, „Ukryte działania”, „Lion. Droga do domu”

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY: „Klient”

Pozostałe nominacje: „Tanna”, „Land of Mine”, „Toni Erdmann”, „Mężczyzna imieniem Ove”



FILM ANIMOWANY: „Zwierzogród”

Pozostałe nominacje: „Kubo i dwie struny”, „Nazywam się Cukinia”, „Vaiana: Skarb oceanu”, „Czerwony żółw”



FILM DOKUMENTALNY: „O.J.: Made in America”

Pozostałe nominacje: „Fuocoammare. Ogień na morzu”, „I Am Not Your Negro”, „Życie animowane”, „13th”



ZDJĘCIA: „La La Land”

Pozostałe nominacje: „Nowy początek”, „Lion. Droga do domu”, „Moonlight”, „Milczenie”

MONTAŻ: „Przełęcz ocalonych”

Pozostałe nominacje: „Nowy początek”, „Aż do piekła”, „La La Land”, „Moonlight”

EFEKTY SPECJALNE: „Księga dżungli”

Pozostałe nominacje: „Deepwater Horizon”, „Doktor Strange”, „Kubo i dwie struny”, „Łotr 1. Gwiezdne Wojny. Historie”



MUZYKA: „La La Land”

Pozostałe nominacje: „Jackie”, „Lion. Droga do domu”, „Moonlight”, „Pasażerowie”

PIOSENKA: „City of Stars” z filmu „La La Land”

Pozostałe nominacje: „Audition (The Fools Who Dream)” z „La La Land”, „Can’t Stop the Feeling” z filmu „Trolle”, „The Empty Chair” z filmu „Jim”, „How Far I’ll Go” z filmu „Vaiana: Skarb oceanu”

MONTAŻ DŹWIĘKU: „Nowy początek”

Pozostałe nominacje: „Żywioł. Deepwater Horizon”, „Przełęcz ocalonych”, „La La Land”, „Łotr 1. Gwiezdne wojny. Historie”, „Sully”

DŹWIĘK: „Przełęcz ocalonych”

Pozostałe nominacje: „Nowy początek”, „La La Land”, „Łotr 1. Gwiezdne wojny. Historie”, „13 godzin: Tajna misja w Bengazi”

SCENOGRAFIA: „La La Land”

Pozostałe nominacje: „Nowy początek”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, „Ave, Cezar!”, „Pasażerowie”



KOSTIUMY: „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”

Pozostałe nominacje: „Sprzymierzeni”, „Boska Florence”, „Jackie”, „La La Land”

CHARAKTERYZACJA: „Legion samobójców”

Pozostałe nominacje: „En man som heter Ove”, „Star Trek: W nieznane”



KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY: „The White Helmets”

Pozostałe nominacje: „Extremis”, „4.1 Miles”, „Joe’s Violin”, „Watani: My Homeland”

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: „Chór”

Pozostałe nominacje: „Ennemis intérieurs”, „La Femme et le TGV”, „Silent Night”, „Timecode”

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY: „Piper”

Pozostałe nominacje: „Blind Vaysha”, „Borrowed Time”, „Pear Cider and Cigarettes”, „Pearl”