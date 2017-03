Kawiarnia literacka

Literaturą zajmuję się zawodowo od dekady. Prócz sześciu powieści napisałem kilka tysięcy tekstów publicystycznych, udzieliłem mnóstwa wywiadów, prowadzę program w telewizji publicznej i szwendam się po innych telewizjach. Jak dotąd udało mi się nie wypowiedzieć ani zdania na tematy uważane powszechnie za istotne.

Nikt nie wie, co sądzę na temat aborcji, praw mniejszości seksualnych bądź jakichkolwiek innych, o Kaczyńskim, o Tusku i kwitach na Wałęsę. Moja opinia na temat roli Kościoła w Polsce, reformie edukacji, 500 plus, podnoszeniu podatków i smogu dławiącego metropolie naszego wspaniałego kraju pozostaje nieznana, choć przecież istnieje. Lubię myśleć o niej jak o numerku z rękawkiem. Jestem z siebie zadowolony w tym względzie i zamierzam utrzymać ten stan rzeczy. Będę milczał jak cegła. Zmuszony do mówienia, splunę własnym językiem pod stopy tyrana, wzorem wielkiego Zenona z Elei.

Większość artystów uważa inaczej i chętnie wypowiada się na tematy wyżej wymienione.