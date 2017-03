A tak Wojciech Młynarski pisał o Tusku

Wojciech Młynarski spełniał się na wielu polach, ale zapamiętamy go głównie jako autora błyskotliwych, celnych tekstów. Doskonale składał frazy, puentując rzeczywistość. Jego teksty zupełnie się nie starzeją, a z czasem zyskują nawet nowy sens. I kontekst. Przykładem tych kilka zdań o Donaldzie Tusku.

„Wina Tuska”

Pociąg spóźnił się do Buska – wina Tuska.

Podupada kurort Ustka – wina Tuska.

Groch się jakoś marnie łuska – wina Tuska.

W Totku Ci nie wyszła szóstka – wina Tuska.

Zaszkodziła Ci kapustka – wina Tuska.

Cioci Zosi siadła trzustka – wina Tuska.

W szczerym polu uschła brzózka – wina Tuska.

W gardle Ci uwięzła kluska – wina Tuska.

Dyszel złamał sie u wózka – wina Tuska.

Waza stłukła się etruska – wina Tuska.

Zimny deszczyk w oczy pluska – wina Tuska.

Gorzkie łzy ociera chustka – wina Tuska.

Połamała nóżki kózka – wina Tuska.

Księdzu z głowy spadła piuska – wina Tuska.

Polska to kolonia ruska – wina Tuska.

Na stadionach rąbanina – Tuska wina.



Spytasz mnie, publiko moja, a cóż to za paranoja?

To katechizm jest prześliczny sporej partii politycznej.

A dlaczego Panie święty ten mój wierszyk nie ma puenty?

W miejsce puenty mgła i pustka – wina Tuska.