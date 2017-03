Film i literatura przewidziały amerykańską przyszłość

Ojcowie założyciele USA, opracowując amerykańską konstytucję, przebadali europejskie republiki, w tym i naszą Rzeczpospolitą. I uznali, że Polacy ze swym bezhołowiem i liberum veto stanowią poważną przestrogę. Ponad dwa wieki później, w 2010 r., amerykański noblista Paul Krugman przestrzegał republikańskich senatorów, że stale blokując Obamę, szykują Ameryce los przedrozbiorowej Polski.

W Rosji prof. Igor Panarin już od przełomu wieków zapowiadał Amerykanom rychły rozbiór USA. Wschodnie Wybrzeże miało się przyłączyć do Unii Europejskiej, Środkowy Zachód – zasiedlony w XIX w. przez chłopów z Europy Północnej – do Kanady. Arizona, Nowy Meksyk i Teksas powrócić do „meksykańskiej macierzy”. „Biblijny pas” na Południu miał po 150 latach jednak wygrać wojnę secesyjną, ale pewnie też – podobnie jak Floryda – wpadłby pod meksykańskie skrzydła. Zachodnie Wybrzeże od Seattle po San Diego byłoby chińską satrapią, Hawaje z Pearl Harbor – japońskie, a Alaska nareszcie powróciłaby do matuszki Rosji. To wszystko z trzech powodów – społeczeństwo amerykańskie załamało się psychicznie i moralnie; gospodarka amerykańska siedzi na finansowej beczce prochu; wraz z atakiem islamistów w 2001 r. i katastrofą Columbii w 2003 r. rozpadły się symbole cywilizacyjnej i technicznej dominacji USA.

Można powiedzieć, że oficer KGB leczył własny ból fantomowy po rozpadzie radzieckiego imperium, rozkoszując się wizją upadku szczęśliwego konkurenta.