Nauczyciel z dyscyplinarką za „Ucho prezesa”. Najwyraźniej serial zaczął władzy wadzić

Czy nauczyciel ma prawo do prywatności?

Politycy obozu rządzącego nieustannie dostarczają kabareciarzom materiałów do serialu satyrycznego „Ucho prezesa”. Ciekawe, czy Robert Górski nawiąże również do sprawy nauczyciela, który przed komisją dyscyplinarną tłumaczyć będzie się z udostępniania na Facebooku między innymi odcinków „Ucha…” właśnie.

Ponieważ żyjemy w czasach postprawdy, a w mediach społecznościowych nieustannie powielane są niesprawdzone newsy, pierwszą reakcją na doniesienie o dyscyplinarce dla wuefisty z Żagania można było potraktować z dystansem. Serio? Ktoś wszczyna dochodzenie, bo nauczyciel wrzucał na swój prywatny profil facebookowy linki do kolejnych odcinków „Ucha prezesa”, a do tego memy o WOŚP-ie i Jurku Owsiaku? Nie, niemożliwe, to musi być dziennikarska kaczka.

A jednak.

„Uchybił godności zawodu i obowiązkom nauczyciela”

W pierwszej kolejności można było dotrzeć do źródła, czyli portalu Żagań Dla Was, gdzie pierwotnie opisana została sprawa nauczyciela Bartłomieja Wosia.

W artykule czytamy, że rzeczony wuefista stawić się ma przed Komisją Dyscyplinarną, co on sam opisuje tak: „Otrzymałem już pismo z komisji. Moja sprawa ma się odbyć 20 kwietnia 2017 r. Wcześniej dyrektor poinformował mnie o zarzutach i powiedział, że musi zawiadomić Komisję Dyscyplinarną. Powodem miały być treści, które udostępniłem na Facebooku. Pokazał mi też pismo ze Starostwa Powiatowego i wydruki z mojego konta m.in. z serialem »Ucho prezesa« i rysunkami satyrycznymi broniącymi Jurka Owsiaka. Kiedy jednak zawnioskowałem o kopię pism i wydruków, dyrektor odmówił tłumacząc, że nie są zaadresowane do mnie”.

Sprawa na jaw wyszła w czasie sesji rady miasta, gdzie to radny Tomasz Kwarciński domagał się wyjaśnień w kwestii uzyskanych przez siebie informacji o wysłaniu takiego wezwania.

Całość potwierdza Sławomira Morawska, Starszy Wizytator w Kuratorium Oświaty, która portalowi Żagań Dla Was powiedziała: „Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim rozpoczął postępowanie wyjaśniające w związku z uchybieniem godności zawodu i obowiązkom nauczyciela przez prezentowanie w mediach społecznościowych wypowiedzi pełnych agresji wobec Kościoła katolickiego i władz państwowych”.

Wypowiedzi pełne agresji, czyli jakie? A to akurat łatwo sprawdzić. Wystarczy na Facebooku wyszukać Bartłomieja Wosia z Żagania, a następnie przejrzeć jego wpisy od początku roku, bo akurat jego prywatne konto pozwala na prezentowanie treści także nieznajomym (nie wiemy, czy takie ustawienie było i wcześniej, czy Woś zmienił je po tym, gdy jego sprawa nabrała rozgłosu).