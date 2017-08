Polcon, najważniejsze święto fantastów. Co ich tu ściąga?

Niezwykle aktywne organizatorsko środowisko polskich fanów fantastyki może się pochwalić już dziesiątkami imprez w całym kraju. Największym z tak zwanych konwentów jest zdecydowanie poznański Pyrkon, który w tym roku przyciągnął ponad 40 tys. uczestników.

Jeżeli chodzi jednak o prestiż i znaczenie dla środowiska, tu prym wiedzie Polcon – to w trakcie tego festiwalu wręczone zostaną Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla, honorujące najlepsze powieści i opowiadania, wśród których laureatami są między innymi Anna Kańtoch, Jacek Dukaj, Andrzej Sapkowski czy Robert M. Wegner.

Polcon nie jest przywiązany do konkretnego miasta – co roku odbywa się gdzie indziej, w 2015 r. w Poznaniu, w 2016 r. we Wrocławiu, w tym roku miastem gospodarzem jest zaś Lublin, gdzie fantaści „opanowali” tereny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Władać nimi będą od czwartku do niedzieli, laureatów „Zajdli” poznamy natomiast w sobotę wieczorem.

Poza galą Nagrody im. Janusza A. Zajdla na uczestników czekają różne bloki programowe: od literackiego, przez komiksowy, planszówki, RPG, aż do serii prelekcji dla fanów „Star Treka”, oraz jubileuszu 35-lecia pisma „Nowa Fantastyka” (wcześniej „Fantastyka”), a także koncerty i pokazy. Wśród gości imprezy są i ci zagraniczni, jak Catherynne M. Valente czy Lavie Tidhar, jak i polscy, m.in. Rafał Kosik, Anna Kańtoch, prof. Paweł Frelik, Maciej Parowski, Wojciech Orliński i Jakub Małecki.

W sumie na program Polconu 2017 składają się setki godzin paneli dyskusyjnych, spotkań autorskich i prelekcji, a coś dla siebie znajdą zarówno ci, którzy do fantastyki dopiero chcą się przekonać, jak i ci, którzy na Lemie, Dukaju czy Wegnerze zjedli już zęby.

Poniżej lista utworów nominowanych w tym roku do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.

Kategoria powieść:

– Michał Cholewa za „Inwit” (Warbook/Ender)

– Marta Kisiel„Siła niższa” (Uroboros)

– Marta Krajewska „Idź i czekaj mrozów” (Genius Creations)

– Krzysztof Piskorski „Czterdzieści i cztery” (Wydawnictwo Literackie)

– Radek Rak „Puste niebo” (Powergraph)

Kategoria opowiadanie:



– Juliusz Braun „Lo faresti per me?” (w: Smokopolitan 1/2016 (4))

– Michał Cholewa „Bunt maszyn” (w: Geniusze fantastyki, Genius Creations)

– Agnieszka Hałas „Panicz z Ertel-Sega” (w: Na nocnej zmianie. Pióra Falkonu, Fabryka Słów)

– Magdalena Kucenty „Paradoks Bliźniąt” (w: Smokopolitan 3/2016 (6))

– Łukasz Orbitowski i Michał Cetnarowski „Wywiad z Borutą” (Allegro, Powergraph)

– Anna Szumacher „Na nocnej zmianie” (w: Na nocnej zmianie. Pióra Falkonu, Fabryka Słów)

– Anna Szumacher „To byliśmy my” (w: Silmaris 2/2016)

Opowiadania nominowane w tym roku można za darmo pobrać ze strony Nagrody Zajdla.