Co w drugim sezonie „Ucha prezesa” – zapowiedzi i oczekiwania

Jednym z najważniejszych wyróżników drugiego sezonu produkcji Showmax ma być to, że miejscami akcji nie będą już wyłącznie gabinet Prezesa na Nowogrodzkiej oraz jego przedsionek, gdzie urzęduje pani Basia. Dokąd się przeniesiemy?

Czas pokaże, ale zważywszy na to, co w ostatnim czasie dzieje się w obozie rządzącym, naturalną lokacją wydaje się gabinet prezydenta, tu zwanego Arturem lub Adrianem. W wywiadzie dla Onetu Mikołaj Cieślak sugerował, że prezydent w końcu opuści przedsionek gabinetu Prezesa, więc to by się zgadzało. Osobiście chciałbym również zobaczyć „uchową” wersję obrad jednej z sejmowych komisji, może komisji sprawiedliwości bądź praw człowieka.

Czego się spodziewać w drugim sezonie „Ucha prezesa”?

Wedle zapowiedzi Górskiego i reszty twórców „Ucho...” będzie reagować na najnowsze polityczne perturbacje, od reformy sądownictwa, przez miesięcznice smoleńskie, aż po zamieszanie wokół TVP, czyli choćby kwestie opolskiego festiwalu czy słynnych już pasków TVP Info. Jednymi z pierwszych gości Prezesa mają być „pan Zbyszek i prokurator Stanisław”. Stawiałbym również na większą aktywność samego Cieślaka jako Płaszczaka, bo w końcu to jego ministerstwu podlega policja, i to jego pierwowzór w trakcie protestów przeciwko reformom sądownictwa „błyszczał” w mediach. Aktem sporej odwagi ze strony twórców byłoby natomiast pokazanie w „Uchu...” choćby Julii Przyłębskiej, obecnie pełniącej funkcję prezes Trybunału Konstytucyjnego, która raz że byłaby bardzo wdzięczną postacią do sparodiowania, a dwa – wyraźnie bierze udział w życiu politycznym kraju, do serialu więc pasuje.

Można, niestety, być raczej pewnym, że bohaterowie „Ucha...” nie trafią do Sejmu – a szkoda, bo wiele się w sali plenarnej działo. Z drugiej jednak strony serial ten ma nam pokazywać okoliczności, w których sprawowana jest faktyczna władza w Polsce, a to sugeruje gabinet na Nowogrodzkiej...

W „Uchu” pojawi się ktoś wielki

Wsłuchując się w wypowiedzi twórców, można wywnioskować, że skupiają się przede wszystkim na obsadzie swojego serialu, chwaląc się nie tylko angażowaniem kolejnych znanych aktorów i aktorek (żadne nazwiska jednak jeszcze nie padają), ale również jednym Wielkim Aktorem – ma to być postać z najwyższej półki, ktoś, kto będzie pierwszym artystą tej klasy na planie „Ucha…”. Można więc zgadywać, która z legend rodzimego kina dołączy do Roberta Górskiego i spółki. Może Olbrychski?

Przekonamy się 7 września. Tradycyjnie już premiera odbędzie się w czwartek w serwisie Showmax, za darmo zaś kolejne odcinki oglądać będzie można w poniedziałki na platformie YouTube. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji na drugi sezon, podobnie jak na pierwszy, składać się ma 12 odcinków zwykłych oraz 2 specjalne, dostępne już tylko na Showmaxie.

źródła: Onet, naEKRANIE.pl