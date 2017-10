Hasłem dziewiątej edycji Festiwalu Conrada jest „Niepokój” odnoszący się do tytułu tomu patrona imprezy „Tales of Unrest”. „Przekład tego tytułu – pisze dyrektor artystyczny festiwalu Michał Paweł Markowski – na »Opowieści niepokojące« nie jest zadowalający. Są to raczej doniesienia z krainy niepokoju, które nie tyle są niepokojące, co niepokój próbują diagnozować, opowiedzieć, przybliżyć, zinterpretować, zorientować nas w narastającym chaosie informacyjnym. Podobnie i my: chcemy rozmawiać o współczesnych niepokojach na świecie, o niespokojnych ruchach jednostek i zbiorowości, o gwałtownych emocjach domagających się rozładowania i lękach dotyczących niejasnej przyszłości, która, jak sto lat temu, w czasach Conrada, zaczyna już roztaczać swój czarny cień nad nami”.

Szczegóły:www.conradfestival.pl

Festiwal Conrada, 23–29 października, Kraków