Zaangażowanie Centrum Myśli Jana Pawła II w takiej rangi imprezę muzyczną z wątkami pojednania i dialogu to z pewnością ważny fakt. Ale jeszcze ważniejszy wydaje się sam program festiwalu nazwanego Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju. Otwiera go trio Bastarda (Szamburski, Pokrzywiński, Górczyński), z udziałem Marcina Maseckiego, wykonujące – w dość zaskakujących, współczesnych interpretacjach – utwory Piotra z Grudziądza, średniowiecznego kompozytora i poety. Będzie to zarazem premiera płyty z tym materiałem. W tygodniowym cyklu koncertów zagrają też m.in. grupa Osjan, Sebastian Wypych, Karolina Cicha i formacja Bester Quartet.

Szczegóły:muzykawiary.pl

Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju, 22–29 października, Warszawa