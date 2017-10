Wendy West o swoim najnowszym serialu kręconym w Polsce

Aneta Kyzioł: – HBO pokaże drugi sezon nakręconej w Bieszczadach „Watahy” jednocześnie w 19 europejskich krajach, Netflix po zapowiedzi serialu na podstawie „Wiedźmina” Sapkowskiego ogłosił realizację serialu political fiction z akcją osadzoną m.in. w Polsce tkwiącej za żelazną kurtyną, z międzynarodową wojną szpiegów...

Wendy West: –... a Sony Pictures Studios, właściciel stacji AXN, tworzy polsko-amerykański zespół do realizacji serialu osadzonego w Łodzi, bazującego na amerykańskiej książce i zrozumiałego na całym świecie, bo opowiada o zwykłych ludziach, którzy przy użyciu smartfonów i internetowych aplikacji rozwiązują zagadki kryminalne. Stacje telewizyjne i platformy zauważyły, że dziś, żeby przyciągnąć widownię spoza USA, nie wystarczy amerykańska, choćby najlepsza produkcja, trzeba się bardziej postarać. Ludzie oprócz świetnych, markowych seriali uniwersalnych w typie „Gry o tron” chcą produkcji osadzonych lokalnie, ale realizowanych na najwyższym, nowoczesnym – globalnym – poziomie.

Łódź w amerykańskim biznesie filmowym kojarzy się wciąż ze szkołą filmową?

To Sony i Opus Film zdecydowały, że będziemy kręcić w Łodzi. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo to bardzo interesujące miejsce, w którym, jak wiadomo, fragmenty piękne i wyglancowane sąsiadują z takimi, w których rozglądasz się wokoło i mamroczesz do siebie: Dobry Boże... Uznaliśmy, że to świetnie oddaje stan ducha głównej bohaterki.