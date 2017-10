25 października premiera książki Anny Bikont – „Sendlerowa. W ukryciu”

Już teraz książka „Sendlerowa. W ukryciu” Anny Bikont (Wydawnictwo Czarne) do nabycia w internetowym sklepie POLITYKI. Od środy 25 października w kioskach i salonach sprzedaży tylko z tygodnikiem POLITYKA.

W 2001 roku przyjechała do Polski grupa amerykańskich uczennic, które napisały sztukę o Polce ratującej w czasie wojny żydowskie dzieci. Z dnia na dzień po latach zapomnienia Irena Sendlerowa stała się bohaterką mediów i symbolem wszystkich tych, którzy mieli odwagę sprzeciwić się złu. Niewątpliwie robiła rzeczy wielkie, zasługujące na podziw, i to w najtrudniejszych czasach. Ale zbyt wiele w jej życiorysie się nie zgadza. Pojawia się pytanie na ile jest autorką własnej legendy, a na ile uwierzyła w mit stworzony przez innych. Anna Bikont podjęła się niełatwego zadania weryfikacji.

Irena Sendlerowa, kobieta, która niewątpliwie robiła rzeczy wielkie, zasługujące na podziw, i to w najtrudniejszych czasach, wyłania się w tej książce powoli spośród grona ludzi, których złączył wspólny los – ratujących i ratowanych. Tych, którzy udzielali schronienia, i tych, którzy schronienia szukali.

Książka Anny Bikont to ważny głos w podejmowanej na nowo opowieści o historii Polski XX wieku. Autorka pisze w zgodzie z faktami wydobywanymi z ludzkiej pamięci i głębi archiwów. Historia Ireny Sendlerowej, społeczniczki, kobiety zaangażowanej w ratowanie żydowskich dzieci, komunistki, w całej swojej złożoności może być punktem wyjścia do przerobienia tej lekcji na nowo. Chociaż niełatwa to będzie lekcja.

Anna Bikont – dziennikarka i pisarka, z wykształcenia psycholoż­ka. Od pierwszego do ostatniego numeru (1982–1989) pracowała w zespole „Tygodnika Mazowsze”, pisma podziemnej Solidarności, współtworzyła „Gazetę Wyborczą”, z którą związana jest do dzisiaj. Jej książka „My z Jedwabnego” otrzymała m.in. nagrodę historyczną „Polityki” oraz European Book Prize. Wydanie amerykańskie znalazło się na liście stu najważniejszych książek 2016 roku według „New York Timesa” i zostało nagrodzone National Jewish Book Award. Wraz z Joanną Szczęsną napisała wyróżnioną Wielką Nagrodą Fun­dacji Kultury książkę „Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu oraz Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej”.

