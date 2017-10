Komiksy października 2017

„Kajko i Kokosz. Najnowsze przygody” (Egmont Polska, 5/6) to bardzo udana kontynuacja serii Janusza Christy, o ile jesteśmy w stanie zaakceptować to, że nie ma tu długich fabuł, tylko krótkie, humorystyczne historie. W księgarni znajdziemy teraz drugi tom z cyklu – „Łamignat straszliwy”. Wśród autorów – Piotr Bednarczyk, Maciej Kur, Sławomir Kiełbus i Tomasz Samojlik. I tak jak w przypadku pierwszego tomu, „Obłędu Hegemona”, najlepiej sprawdzają się te komiksy, w których autorzy puszczają oko do czytelników i tkwiąc w prasłowiańskiej konwencji, opowiadają także o współczesności. Dlatego wyróżnia się tytułowa nowelka według scenariusza Macieja Kura: pewnego dnia dobrotliwy zbój Łamignat zostaje poproszony, by uprowadził młodą Emotkę. Dziewczyna, rozmawiając z rodziną, posługuje się tylko socialmediowym żargonem i marzy o tym, by w końcu ktoś chciał ją porwać. Dla fejmu oczywiście.

