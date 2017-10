Jak udoskonalić podwórko, czyli krakowskie biennale architektoniczne

Podwórko to dla większości mieszkańców miast miejsce ważne, stanowiące bufor między publiczną przestrzenią ulic, placów, parków a prywatnością własnego „M”. Socjolodzy i urbaniści najczęściej mówią więc o ich charakterze półprywatnym, choć owo zręczne sformułowanie wymaga jednak pewnego zniuansowania.

Bo przecież podwórko podwórku nierówne. Te najstarsze, często jeszcze o korzeniach średniowiecznych, z reguły malutkie, nieustawne, przez długi czas pełniły właściwie rolę takich przedsionków na otwartym powietrzu, małych magazynów, na których mieścił się kosz na śmieci i niewiele więcej. Dziś, z rozwojem turystyki, nagle zyskują na znaczeniu, masowo przekształcając się w przestrzenie użytkowe, głównie gastronomiczne. Kilka stoliczków otoczonych historycznymi ścianami – gość to kupi. Doskonale widać to na przykładzie krakowskiego Starego Miasta – jeśli tylko podwórko nie należy do kościoła, to z pewnością do piwoszy.

Podwórka starówek nie stanowią jednak specjalnego problemu, gentryfikacja skutecznie zamieniła otaczające je mieszkania na biura, hostele, eleganckie apartamenty. Problem zaczyna się, gdy docieramy do licznych w polskich miastach przestrzeni towarzyszących zabudowie XIX i początków XX w., z reguły w znanym powszechnie formacie podwórka studni. Przez wiele dekad obrosły one infrastrukturą. Jakimiś małymi szopami na narzędzia, amatorsko skleconymi garażami, słupami do rozwieszania prania, niekiedy drobnymi usługami rzemieślniczymi, koślawymi ławeczkami, minikapliczkami.