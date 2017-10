Rzeczywistość w amerykańskich serialach: pomiędzy jawą a snem

Prowincjonalne Hawkins w stanie Indiana, rok 1983, wieczór. 12-letni Will Byers znika w drodze do domu z sesji gry RPG z kolegami, jego rower zostaje znaleziony pod lasem. Dzień później w miasteczku pojawia się tajemnicza dziewczynka z ponadnaturalnymi zdolnościami, w ślad za nią przybywają pracownicy tajemniczego laboratorium rządowego umiejscowionego w środku lasu, po mieście grasuje potwór, a rzeczywistość objawia swój rewers – przerażającą i krwiożerczą Upside Down, Drugą Stronę.

Naszpikowany odniesieniami do popkultury lat 80., przygodowych filmów Stevena Spielberga i George’a Lucasa, horrorów Johna Carpentera i powieści Stephena Kinga, „Stranger Things” autorstwa braci Dufferów stało się serialowym objawieniem minionego roku. Nie tylko dlatego, że zabrała pokolenie 30- i 40-latków w nostalgiczną podróż w czasy dzieciństwa. Także dzięki temu, że współgra z nastrojem niepokoju, jaki ostatnio towarzyszy wielu ludziom po obu stronach oceanu. Kolejne wybory prezydenckie i parlamentarne tylko go wzmagają.