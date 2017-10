Jerzy Pilch wspomina Zdzisława Pietrasika

2 czerwca, piątek, 2017

Śnił mi się Zdzichu Pietrasik. Dobrze wyglądał w białej koszuli i ciemnym garniturze, ale był pełen powagi, a nawet smutku. Umarli zresztą na ogół śnią się w minorowych tonacjach; nie pamiętam, żeby mi się kiedyś śnili rozbawieni nieboszczycy albo żeby ktoś opowiadał o facecjach, jakich w jego śnie dokonywali zmarli. Z żywymi zresztą podobnie: na ogół śnią się w powadze.

Czy Zygmunt Freud miał poczucie humoru? Czy on sam albo któryś z jego uczniów, następców, późnych wnuków napisał esej „Sen i śmiech”? Raczej nie. Freud – owszem – uważał wszelkie nieskrępowane wybuchy śmiechu za wskazane – intensyfikują one bowiem życie seksualne. Jak psychoanalityk (nawet król psychoanalityków) popiera śmiech, nie znaczy to, że ma poczucie humoru. Swoją drogą lata lecą, a psychoanaliza – choć dawno martwa – ciągle żyje.

Zdzichu, jakby wiedział, jaka była fabuła mojego snu o nim – uśmiałby się szczerze.