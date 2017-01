Zapowiedź serialu: „Tabu”

Hollywoodzki gwiazdor Tom Hardy stworzył wraz z ojcem Chipsem oraz autorami cenionego serialu „Peaky Blinders” i Ridleyem Scottem w roli producenta ośmioodcinkowy dramat. Osadzone w Londynie 1814 r. „Tabu” jest widowiskiem mrocznym, który to przymiotnik twórcy potraktowali bardzo szeroko i poważnie. Mrok panuje na ekranie, w brudnych i śmierdzących dokach oraz zaułkach stolicy Anglii, a także w duszach wszystkich bez wyjątku bohaterów. Na czele z Jamesem Keziah Delaneyem (Hardy), który, uznany za zmarłego, powraca niespodziewanie do Londynu po dekadzie spędzonej w Afryce, by przejąć schedę po zmarłym ojcu, czyli kawałek ziemi na końcu świata, który okazuje się kluczowy dla polityki Stanów Zjednoczonych, Anglii i Kompanii Wschodnioindyjskiej.

Tabu, HBO GO (od marca w HBO)