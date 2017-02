Recenzja filmu: „Ukryte działania”, reż. Theodore Melfi

Filmy o geniuszach matematycznych skupiają się częściej na psychologicznych albo społecznych dramatach, osiągnięcia naukowe pozostawiają zaś daleko w tle. W „Ukrytych działaniach” udało się to wszystko zgrabnie połączyć. Nie trzeba znać się na geometrii analitycznej, by zdawać sobie sprawę, iż gra toczy się tu o światowe przywództwo w kosmosie. Głównie jednak rzecz jest o łamaniu praw człowieka oraz segregacji rasowej w czasach, gdy zimnowojenne mocarstwa prężyły atomowe muskuły, szykując się do gwiezdnych wojen. Bohaterkami są trzy przyjaciółki, genialnie uzdolnione czarnoskóre specjalistki od szybkich obliczeń, zatrudnione w Langley Research Center (podległej NASA) w zastępstwie nieistniejących jeszcze komputerów. Oprócz zawodowej zawiści kolegów oraz seksistowskiego traktowania stykają się tam z szeregiem przeszkód, m.in. zakazem używania wspólnych naczyń, korzystania z toalet czy miejsc publicznych tylko dla białych.

Ukryte działania, reż. Theodore Melfi, prod. USA, 127 min