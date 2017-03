Recenzja filmu: „Cienie”, reż. Thomas Kruithof

Łagodny księgowy (François Cluzet, znany z „Nietykalnych”) ma swoje obsesyjno-kompulsywne nawyki, więc – dedukuje na głos na spotkaniu grupy AA – potrzebuje tylko znaleźć porządkującą czas pracę, by życie wróciło do normy. Zaczyna zarabiać przepisywaniem na maszynie nagrań z taśm, podsłuchów francuskich dziennikarzy, polityków czy policjantów. Wstukuje je automatycznie – do czasu aż nie usłyszy nagrania morderstwa pośrednika między francuską władzą a libijskimi porywaczami. Skrybą zaczynają się wtedy interesować, mówiąc Jarosławem Kaczyńskim, różne grupy wpływu, zwalczające się agenturalne frakcje.

Cienie, reż. Thomas Kruithof, prod. Francja, Belgia, 90 min