Recenzja serialu: „Twin Peaks”, reż. David Lynch

Powrót jednej z najlepszych, najbardziej szalonych i najsilniej inspirujących produkcji w historii telewizji, zakończonego w 1991 r. po dwóch sezonach (razem 30 odcinków) „Miasteczka Twin Peaks”, wzbudzał jednocześnie ekscytację i obawy. Te drugie budziła słaba w ostatnich latach reżyserska forma Lyncha, ale także niedawny rozczarowujący powrót innej kultowej produkcji z lat 90. „Z Archiwum X”. Pokazane dotąd odcinki (sezon liczy ich 18) nowego „Twin Peaks” pozwalają jednak na ostrożny optymizm. Akcja zaczyna się – zgodnie z obietnicą złożoną przez Laurę Palmer uwięzionemu w Czarnej Chacie agentowi Cooperowi – 25 lat po finale serialu. Główny wątek dotyczy prób wyciągnięcia Coopera (wciąż Kyle MacLachlan) z Czarnej Chaty, co wymaga ściągnięcia tam jego demonicznego sobowtóra, który w międzyczasie rozkręcił zbrodnicze imperium w… Dakocie Południowej i zrobi wszystko, by do Czarnej Chaty nie powrócić.

Twin Peaks, reż. David Lynch, HBO i HBO GO