Recenzja filmu: „Po tamtej stronie (Toivon tuolla puolen)”, reż. Aki Kaurismäki

Tę pozornie lekką komedię o europejskiej odysei syryjskiego mechanika, którego cała niemal rodzina zginęła w Aleppo, powinni obejrzeć wszyscy, którzy tak ochoczo protestują przeciwko przyjmowaniu do Polski imigrantów. Film Akiego Kaurismäkiego oswaja strach przed obcym. Uświadamia także, kim są ci stygmatyzowani uciekinierzy i jak bardzo my, Europejczycy, przywykliśmy do podwójnych standardów, przyznając sobie prawa do swobodnego przemieszczania się, wyboru pracy oraz zamieszkania w każdym miejscu na naszej planecie, a odmawiając tych samych przywilejów ludziom o innym kolorze skóry czy wyznającym nieco odmienne od naszych wartości.

Po tamtej stronie (Toivon tuolla puolen), reż. Aki Kaurismäki, prod. Finlandia, Niemcy 2017, 96 min