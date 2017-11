Recenzja filmu: „Najlepszy”, reż. Łukasz Palkowski

Schyłkowy PRL miał swoich małych wielkich bohaterów. Do polityki się nie mieszali. System – już pękający, lecz jeszcze szczerzący zęby – niechętnie się do nich przyznawał, bo swoją pasją, szaleństwem i bezkompromisowością naruszali jego zasady. Może gdyby nie komuna, taki Zbigniew Religa cieszyłby się Nagrodą Nobla, a seksuolożka Michalina Wisłocka byłaby milionerką. Polacy kochają herosów z podciętymi skrzydłami, którym po latach oddaje się sprawiedliwość. Więc zawrotna popularność „Bogów” i „Sztuki kochania” nie dziwi. Biografia Jerzego Górskiego, sfilmowana przez Łukasza Palkowskiego, reżysera „Bogów”, też przywraca blask zakurzonemu buntownikowi dawno minionej epoki. I tylko kataklizm może sprawić, że „Najlepszy” nie wyrówna rekordów tamtych filmów. Jego bohater Jerzy Górski to wyczynowiec specjalizujący się w sportach ekstremalnych. Przypadek sprawił, że został triathlonistą, szybko osiągając wyniki, o jakich mogą pomarzyć tylko najwybitniejsi. Ale w ponurych czasach stanu wojennego był wrakiem człowieka, ćpunem. Dopiero terapia w Monarze oraz spotkanie z Markiem Kotańskim pozwoliły mu się odbić od dna.

Najlepszy, reż. Łukasz Palkowski, prod. Polska 2017, 110 min