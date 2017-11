Recenzja filmu: „Nie jestem twoim murzynem”, reż. Raoul Peck

Against Gravity/materiały prasowe

Wybitny, nominowany do Oscara dokument haitańskiego reżysera Raoula Pecka oparty jest na nieopublikowanym tekście afroamerykańskiego pisarza Jamesa Baldwina. Jego wspomnienia o zamordowanych działaczach na rzecz praw obywatelskich: Medgarze Eversie, Malcolmie X i Martinie Lutherze Kingu czyta Samuel L. Jackson. Choć przez cały film tekstowi towarzyszą tylko archiwalne nagrania, to słowa Baldwina dotyczą nie tylko brutalnych, zapisanych na taśmie, wydarzeń końca ery segregacji rasowej w USA.

Nie jestem twoim murzynem (I Am Not Your Negro), reż. Raoul Peck, prod. USA, Francja 2016, 93 min