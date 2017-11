Recenzja serialu: „Dark”, reż. Baran bo Odar, Jantje Friese

Dziesięcioodcinkowa, oryginalna niemiecka produkcja Netflixa jest porównywana do niedawnego hitu platformy – amerykańskiego serialu „Stranger Things”. Słusznie i niesłusznie, bo podobieństwa są wprawdzie liczne, ale różnice znaczące i to one decydują, że „Dark” obejrzeć warto. Akcja dzieje się w prowincjonalnym miasteczku Winden, w którym od dekad znikają bez wieści dzieci – chłopcy. Równie ważne jak sama zagadka zaginięć i jej próby rozwiązania są obserwacje psychologiczne, jak z traumą zmagają się członkowie rodzin zaginionych, jak infekuje miasteczko.

Dark, autorzy: Baran bo Odar i Jantje Friese, Netflix, od 1 grudnia