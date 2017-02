Recenzja gry: „Final Fantasy XV”

Zaawansowana technologia i potęga magicznych kryształów, baśniowe królestwa i młodociani bohaterowie o nadzwyczajnych możliwościach – amatorzy słynnego cyklu japońskich gier fabularnych wiedzą, czego się spodziewać, nie zaskoczą ich wyszukane wizje grafików i ekscentryczne pomysły scenarzystów. „Final Fantasy XV” to jednak produkt o tyle nietypowy, że – na przekór obowiązującej dziś kulturze natychmiastowej satysfakcji – wymaga od odbiorcy czasochłonnego przygotowania. Gra to zaledwie jeden z puzzli, które trzeba zebrać, by zrozumieć opowieść, ujrzeć pełny, wielomedialny obraz.

