Recenzja gry: „Wolfenstein II: The New Colossus”

William „B.J.” Blazkowicz, najbardziej efektywny i znienawidzony wróg III Rzeszy, ciężko pracuje na swoją reputację – esesmani padają niczym kręgle w rytmie sekundnika; zdecydowanie nie jest to zabawa dla osób wrażliwych na przemoc. Jest rok 1961, w świecie, w którym hitlerowskie Niemcy wygrały drugą wojnę dzięki zaawansowanym technologiom. Niczym w „Człowieku z Wysokiego Zamku” Dicka, triumfujący Übermenschen okupują USA.

Wolfenstein II: The New Colossus, Machine Games, Bethesda, Cenega, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Switch