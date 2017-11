Recenzja gry: „Darkwood”

Walka o przetrwanie. W mrocznym lesie, w mrocznym świecie niczym z sennego koszmaru, w którym można przeżyć tylko za dnia. Po zmroku trzeba się schronić w jakiejś dobrze ufortyfikowanej kryjówce, choć i to prawdopodobnie nie obroni przed zgonem. Na szczęście kolejne wcielenie ma szansę uszczknąć co nieco z osiągnięć pechowego poprzednika, szanse na przeżycie sukcesywnie rosną, co pozwala na eksplorację coraz to niebezpieczniejszych rewirów.

