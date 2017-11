Recenzja gry: „Call of Duty: WWII”

Po „Szeregowcu Ryanie” wiele gier mierzyło się z desantem na plaży Omaha, próbując oddać grozę tej rzezi i pogodzić szacunek dla ofiar z emocjami rozgrywki. W rozpoczynającym się od tego epizodu „Call of Duty: WWII” poprzeczka zawisła nisko. Piekło aliantów masakrowanych na potężnie ufortyfikowanej plaży Normandii odfajkowujemy w parę minut, by przejść do głównej, jak się okazuje, pozycji w menu, czyli tyleż masowej, co rutynowej – ukłony dla Rambo! – eksterminacji hitlerowców w broniących wybrzeża bunkrach.

Call of Duty: WWII, Sledgehammer Games, Activision, Windows, PlayStation 4, Xbox One