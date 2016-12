Recenzja książki: Howard Sounes, „Lou Reed. Zapiski z podziemia”

Howard Sounes, który ma w dorobku m.in. nieautoryzowaną biografię Boba Dylana („Autostradą do sławy”), książkę o zmarłym trzy lata temu Lou Reedzie napisał tak, jakby miała być skrupulatną rekonstrukcją społecznego nieprzystosowania. Niemal wszystkie możliwe nałogi, problemy związane z biseksualizmem, nieustanne konflikty z bliższym i dalszym otoczeniem, chorobliwie wybujałe ego – oto obraz socjopatycznego bohatera, który w połowie lat 60. znalazł się w orbicie zainteresowania Andy’ego Warhola, dzięki czemu jego zespół The Velvet Underground stał się legendą żywą do dziś. Sounes skupia się na wątkach prywatnych, także tych najbardziej intymnych, ale na szczęście inteligentnie wplata w nie narrację drogi twórczej Reeda, co przypomina miejscami biograficzną metodę analizy dzieł literackich.

Howard Sounes, Lou Reed. Zapiski z podziemia, Kosmos Kosmos, Warszawa 2016, s. 494

Książka do kupienia w sklepie internetowym Polityki.