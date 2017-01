Recenzja książki: Brian Jay Jones, „George Lucas. „Gwiezdne wojny” i reszta życia”

George Lucas na zawsze pozostanie przede wszystkim twórcą „Gwiezdnych wojen” – w opowieści o jego życiu łatwo więc skupić się na tym aspekcie, dorzucając może „Indianę Jonesa”, a materiału na książkę będzie aż nadto. Dokładnie to zrobił zresztą Chris Taylor w „Gwiezdne wojny. Jak podbiły wszechświat?”. Co więc dodał Brian Jay Jones? Jego książka oferuje szersze spojrzenie na Lucasa, a choć od jego najbardziej znanego dzieła nie ucieka, nie skupia się też na nim – choćby pierwsze 200 stron to opowieść o dorastaniu, studiach i pierwszych filmach, o walce o niezależność i byt w zdominowanym przez hollywoodzkie studia świecie filmu, wreszcie też o przyjaźni z Francisem Fordem Coppollą.

Brian Jay Jones, George Lucas. „Gwiezdne wojny” i reszta życia, przeł. Małgorzata Miłosz, Katarzyna Rosłan, Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik, Wielka Litera, Warszawa 2016, s. 648

Książka do kupienia w sklepie internetowym Polityki.