Recenzja książki: P. Beręsewicz, W. Cesarz, B. Kosmowska, A. Maleszka, K. Ryrych, K. Terechowicz, „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”

Zbiór 15 opowiadań „Gorzka czekolada…” autorstwa laureatów Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren przeznaczonego dla twórców książek dla dzieci i młodzieży, zawiera także jedno z opowiadań Andrzeja Maleszki, autora znanego cyklu „Magiczne drzewo”. Twórcy książki przez pryzmat codzienności opowiadają o towarzyszących jej moralnych wyborach, czasem rysują też rzeczywistość na opak. Wyobraźmy sobie świat, w którym rynek miłych gestów sprowadza życzliwość do towaru o określonej wartości pieniężnej. Pożyczę koledze długopis i na moje konto wpływa 5 zł, podwiozę koleżankę do pracy i mam ich już 30. Wyobraźmy sobie też świat, w którym nieuczciwe zagrywki przyczyniają się do naszych sukcesów.

Paweł Beręsewicz, Wojciech Cesarz, Barbara Kosmowska, Andrzej Maleszka, Katarzyna Ryrych, Katarzyna Terechowicz, Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach, Prószyński i S-ka, Warszawa 2016, s. 304