Recenzja książki: Edmund de Waal, „Biały szlak. Podróż przez świat porcelany”

Bite czterysta stron pisarz i ceramik Edmund de Waal wypełnia intensywnie litanią nazwisk, punktów geograficznych, szczegółów technicznych, liczb z cesarskich inwentarzy, fragmentami zapisków arabskich podróżników do Chin sprzed tysiąca lat, a także, niestety, mało wnoszącymi notatkami z własnych, współczesnych podróży. „Białemu szlakowi” brakuje upraszczającej przekaz interwencji redaktora. W efekcie odbiorcami książki powinni być ci, którzy rozumieją zbieractwo, a posiadane przedmioty silnie łączą ze wspomnieniami. Co prawda już na początku de Waal tłumaczy się z tego przesytu informacji: zbieranie drogocennej a kruchej porcelany to także całe jego życie.

Edmund de Waal, Biały szlak. Podróż przez świat porcelany, przeł. Marianna Cielecka, Czarne, Wołowiec 2017, s. 440

