Recenzja książki: Marcin Kącki, „Plaża za szafą. Polska kryminalna”

„Zamykaliśmy oczy na krzywdę dzieci, by robić specjalizacje i doktoraty”, „a co będę na sąsiadów gadał”, „dałyśmy się omamić” – słyszy Marcin Kącki od swoich rozmówców. „Plaża za szafą. Polska kryminalna” to zebrane reportaże autora „Dużego Formatu” z lat 2008–15 i zdaje się, że dopiero w wersji książkowej nabierają rozmiarów komentarza do polskiej rzeczywistości. Kryminalna to Polska, ale też różnorodna. Jest kasa służb specjalnych służąca za kasę pożyczkową dla pracowników wywiadu, jest zagrażająca życiu pigułka szczęścia, jest złodziejka krzyża, nauczycielka Grażyna Juszczyk i arcybiskup Juliusz Paetz z wypijanym koniakiem w gronie młodych wikariuszy.

