Recenzja książki: Katja Kettu, „Ćma”

W swojej drugiej powieści młoda fińska autorka znów wybiera temat historyczny i znów sięga do wydarzeń na pograniczu Finlandii i ZSRR. O ile jednak w debiutanckiej „Akuszerce” na pierwszy plan wysuwała się druga wojna światowa i nazistowski obóz pracy, o tyle teraz akcja osadzona jest w łagrze na Workucie, do którego trafia ciężarna 15-letnia Finka, córka faszystowskiego białego generała. Porzucona przez radzieckiego komisarza politycznego, ucieka z domu i trafia do obozu z „ćwiarą” – wyrokiem równoznacznym ze śmiercią. Kettu pokazuje czytelnikowi siłę kobiecej przyjaźni i wolę przetrwania. Jej powieść porusza podobne tematy jak głośne „Matki” Pavola Rankova, laureata Europejskiej Nagrody Literackiej. Kettu robi to jednak znacznie lepiej. Łączy bowiem historię obozowego macierzyństwa z opowieścią o skazanych na wytępienie przez sowieckie władze plemionach – Saamach, Nieńcach, Maryjczykach.

Katja Kettu, Ćma, przeł Bożena Kojro, Świat Książki, Warszawa 2017, s. 400

