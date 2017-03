Recenzja książki: Keith Houston, „Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski”

To jest książka o książce jako przedmiocie. O tym, jak kodeks, czyli książka w formie, jaką znamy, wyparła zwoje pergaminu. Houston, znawca pisma i typografii, opowiada o uczonych i wynalazcach, którzy stoją za tym przedmiotem. Poznajemy m.in. historię papieru, pergaminu i skórzanej oprawy, a także formatu książki. To, co dziś uznajemy za oczywistość, to była rewolucja – choćby przejście z wielkiego formatu folio do powszechnego dziś formatu octavo. Stoi za tym Wenecjanin Aldus Mancjusz, człowiek, który zdemokratyzował książki 40 lat po Gutenbergu. Zmienił nie tylko format, ale i czcionkę (dziś nazywamy ją kursywą). Wydany przez Aldusa Wergiliusz „otworzył nową epokę przenośnych książek – trwającą do dzisiaj, kiedy większość książek robi się z szesnastostronicowych składek octavo, a rozmiary czytników Kindle oraz iPadów nawiązują do szesnastowiecznego papierowego prototypu Aldusa”.

Keith Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, przeł. Paweł Lipszyc, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017, s. 464

