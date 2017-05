Recenzja książki: Remigiusz Ryziński, „Foucault w Warszawie”

Misja niemożliwa – tak można by określić zamiar Remigiusza Ryzińskiego, by odtworzyć szczegóły pobytu Michela Foucault w Warszawie. Wiadomo, że trafił tu w 1958 r. jako dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i że rok później musiał wyjechać z powodu skandalu obyczajowego z udziałem „pewnego chłopca”. Reszta brzmiała jak miejska legenda. Ryziński jest filozofem, kulturoznawcą, wykładowcą akademickim. „Foucault w Warszawie” to jego reporterski debiut. Ale efekt jest taki, jakby do tematu zabrał się rasowy dziennikarz śledczy. Bo autor znalazł właściwy klucz do archiwów IPN na temat Foucault – homoseksualizm. Otworzył się przed nim świat esbeckich teczek „środowisk homoseksualnych, materiały na osoby”, list imiennych, donosów, materiałów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z cudzoziemcami.

Remigiusz Ryziński, Foucault w Warszawie, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2017, s. 218

