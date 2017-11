Recenzja książki: Adam Robiński, „Hajstry. Krajobraz bocznych dróg”

Reportersko-eseistyczne „Hajstry” są książkowym debiutem Adama Robińskiego. Tytuł zbioru symbolicznie zapowiada jego zawartość – hajstra, czyli bocian czarny, to rzadki ptak, żyjący z dala od ludzkich siedzib. Powszechnie uważa się, że niełatwo go wytropić, ale – jak twierdzi Robiński – „trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać”. Sam bocian czarny traktowany jest tu jedynie emblematycznie, jako przykład skarbu, który można znaleźć w „krajobrazie bocznych dróg”. Okazuje się, że niedaleko Warszawy można poczuć się jak w lodowej pustce Grenlandii, zaś wycieczka kajakiem po Wiśle nie tylko zmienia perspektywę spojrzenia na miasto, ale też przynosi praktyczną wiedzę. „Pamiętasz tę ulewę sprzed paru dni? Po niej Wisłą do Czerwińska płynął sznur milionów zdechłych szczurów, które w czasie tej burzy utonęły w kanałach.

Adam Robiński, Hajstry. Krajobraz bocznych dróg, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017, s. 224

