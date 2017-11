Recenzja książki: Paulina Wilk, „Pojutrze. O miastach przyszłości”

Fantasta Arthur C. Clarke pisał, że nie sposób przewidzieć przyszłości, można się jednak do niej przygotować, zachowując pozbawiony uprzedzeń umysł. Tak działa Paulina Wilk w „Pojutrze”, gdy pokazuje, że metropolie z futurystycznych wyobrażeń Stanisława Lema i Italo Calvino powstają już teraz. To nie tylko pierwsze w pełni ekologiczne miasto Masdara czy coraz mocniej łączący funkcjonowanie z technologią Seul, które odwiedza w tej książce, ale także mniej oczywiste dla futurologów miejsca, choćby przepełniona smogiem i znojem ugandyjska Kampala.

Paulina Wilk, Pojutrze. O miastach przyszłości, Wydawnictwo Literackie 2017, s. 352

