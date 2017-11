Recenzja książki: Maciej Płaza, „Robinson w Bolechowie”

Przy czytaniu drugiej powieści Macieja Płazy, znawcy twórczości Lema i tłumacza m.in. Lovecrafta, dobrze mieć w oczach obrazy Andrew Wyetha. Jego portret kobiety w oknie jest na okładce, a w samej powieści są odesłania do kolejnych i do biografii malarza. Odrealniają przestrzeń, miejscowość Bolechów, w której rozgrywa się historia. Bolechów mieścił w sobie wszystko: gospodarską wieś, pegeerowskie miasteczko i pałac na wzgórzu. Pałac, wieś i malarstwo tworzą główną oś opowieści o malarzu Robercie. Tę małą historię zagarnia ta wielka – wojna, powojnie, awans społeczny, a potem wejście do Unii, kiedy to Bolechów rozrasta się dzięki dotacjom, i katastrofa smoleńska.

