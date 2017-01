Recenzja płyty: Sari Schorr, „A Force of Nature”

Pojawiła się jakby znikąd. Bez szumnych zapowiedzi, bez kosztownej kampanii promocyjnej. Album „A Force of Nature” to debiut mieszkającej w Nowym Jorku wokalistki Sari Schorr. Już pierwszy utwór na płycie, zatytułowany „Ain’t Got Money”, wyjaśnia wszystko – mamy do czynienia z ukształtowaną, pewną swojej siły, doskonałą artystką blues-rockową. Szukającym natychmiastowych porównań to, co prezentuje Sari Schorr, z pewnością skojarzy się z dokonaniami Janis Joplin czy Beth Hart. Słuchając hipnotycznego wokalu amerykańskiej debiutantki, rozumiemy, dlaczego produkcją jej płyty zajął się legendarny współtwórca sukcesów szeregu wspaniałych gwiazd brytyjskiego bluesa, założyciel wytwórni Blue Horizon Mike Vernon.

Sari Schorr, A Force of Nature, Cadiz Music